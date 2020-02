Südkorea führt spezielles Einreiseverfahren für China-Reisende ein

Photo : YONHAP News

Südkorea will ein spezielles Einreiseverfahren für Einreisende aus China einführen, um eine weitere Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu verhindern.Ab dem morgigen Dienstag müssen alle Südkoreaner und Ausländer, die aus China einreisen, an Flughäfen und Häfen durch eine separate Einreisehalle gehen.Für Notfälle werden Telefonnummern gespeichert, um nötigenfalls ein schnelles Vorgehen der Behörden zu ermöglichen.Angesichts des Semesterbeginns an den Universitäten im März beschloss die Regierung zudem, ein vom Vizebildungsminister geführtes Team zur Unterstützung der chinesischen Studenten zu bilden.Es wird überprüft, den Hochschulen zur Verschiebung des Semesterbeginns zu raten, um Verwirrung unter chinesischen Studenten zu verhindern. Für Studenten, die nicht einreisen können, sollen ergänzende Maßnahmen ausgearbeitet werden, darunter die Möglichkeit, Online-Unterricht zu erhalten.