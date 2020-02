Südkoreas Anti-Piraten-Einheit rettet iranisches Schiff

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Anti-Piraten-Einheit Cheonghae hat ein auf dem Meer treibendes iranisches Schiff gerettet.Laut dem Vereinigten Generalstab der südkoreanischen Streitkräfte stieß die Truppeneinheit am Samstag gegen 17 Uhr (Ortszeit) 445 Kilometer südöstlich vom Hafen von Maskat in Oman auf das iranische Boot „Alsohail“.Der 50-Tonnen-Öltanker hatte am 18. Januar den iranischen Hafen von Konarak verlassen.Das Schiff trieb eine Woche lang auf dem Meer dahin, als es von der Cheonghae-Einheit entdeckt wurde. Der Grund war Treibstoffmangel. An Bord waren zehn Besatzungsmitglieder, ihre Lebensmittelvorräte waren bereits knapp geworden.