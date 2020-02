Regierung: Kommende sieben bis zehn Tage entscheidende Phase für Eindämmung des Corona-Virus

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung der südkoreanischen Regierung werden die kommenden sieben bis zehn Tage für die Eindämmung des Corona-Virus in China und weltweit entscheidend sein.Gesundheitsminister Park Neung-ho riet bei einer Sitzung am heutigen Montag den Ministerien und regionalen Regierungen, sich der Dringlichkeit des Themas bewusst zu sein. Sie sollten umfassende Maßnahmen treffen, um eine Verbreitung des Virus im Land zu verhindern.Vor diesem Hintergrund sei am Sonntag beschlossen worden, ausländischen Reisenden, die in den letzten zwei Wochen in der chinesischen Provinz Hubei waren, die Einreise zu verbieten. Auch das Programm für die visumfreie Einreise auf Jeju zähle zu den durchgreifenden und wirkungsvollen Maßnahmen.Das Ministerium will offenbar spätestens am Dienstag strengere Richtlinien für die Quarantäne bekannt geben. Auch sollen Finanzmittel sichergestellt werden, um Personen unterstützen zu können, die mit bestätigten Patienten Kontakt hatten und daher in ihrem Zuhause isoliert werden müssen.