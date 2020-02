Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Nationalspieler Son Heung-min hat für seinen Verein Tottenham Hotspur im dritten Spiel in Folge getroffen.Son traf am Sonntag in der Premier League zum 2:0-Heimsieg über Manchester City.In der englischen Liga traf er sieben Mal, es war sein insgesamt 13. Saisontreffer.In den letzten drei Spielen war er erfolgreich, nachdem er davor in sieben Spielen in Folge keinen Treffer erzielen konnte.