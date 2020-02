Südkorea verschärft Maßnahmen zur Eindämmung von Coronavirus

Photo : YONHAP News

Südkorea verbietet ab Dienstag allen Ausländern die Einreise, die in den letzten 14 Tagen in der chinesischen Provinz Hubei waren.Bereits bei der Ausstellung des Flugtickets nach Südkorea wird gefragt, ob man die Provinz, Herkunftsort des neuartigen Coronavirus, besucht hat. Bei der Einreise wird überprüft, ob der Reisepass in Hubei ausgestellt wurde. Auch nach dem Ausfüllen eines Fragebogens zum Gesundheitszustand wird die Einreise der betreffenden Personen untersagt.Die Visa, die die für die Provinz Hubei zuständige diplomatische Vertretung Südkoreas ausstellte, werden vorläufig ungültig sein.Alle In- und Ausländer, die aus China einreisen, werden einem speziellen Einreiseverfahren unterliegen. Ihre Adressen und Telefonnummern in Südkorea werden erfasst. Es wird umgehend überprüft, ob die Telefonnummer gültig ist.Alle Kontaktpersonen der Infizierten sollen sich 14 Tage lang zu Hause isolieren.Wer innerhalb von 14 Tagen nach der Einreise aus China Symptome wie Fieber ausweist, muss einem Diagnosetest unterzogen werden, auch wenn es sich nicht um einen verdächtigen Fall handelt.Bisher wurden in Südkorea 15 Infektionen mit dem neuen Coronavirus bestätigt.