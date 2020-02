Coronavirus: Infizierte chinesische Touristin stammt aus Wuhan

Eine chinesische Touristin, bei der nach der Heimkehr von der südkoreanischen Insel Jeju die Infektion mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt wurde, stammt aus Wuhan.Dies wurde nun festgestellt. Wuhan gilt als Herkunftsort des Virus.Die 52-jährige Chinesin hatte mit ihrer Tochter eine fünftägige Reise auf Jeju gemacht, bevor sie am 25. Januar in die chinesische Stadt Yangzhou zurückkehrte. Fünf Tage später wurde bei ihr die Ansteckung mit dem Coronavirus bestätigt.Es wurde festgestellt, dass die Chinesin aus Wuhan über Yangzhou nach Jeju eingereist war. Am Vortag ihrer Heimkehr hatte sie ein fiebersenkendes Analgetikum gekauft.Angesichts der Besorgnis wegen der Infektion der Chinesin aus Wuhan wurden visafreie Einreisen von Ausländern auf Jeju 18 Jahre nach der Einführung des Programms 2002 vorläufig ausgesetzt. Davon wird die Tourismusbranche der Insel offenbar hart betroffen sein. Denn das Programm trug dazu bei, dass mehrere hunderttausend Touristen aus China im Jahr die Insel besuchten.