Innerkoreanisches Südkorea sieht Notwendigkeit für Kooperation mit Nordkorea für Eindämmung von Coronavirus

Die südkoreanische Regierung hält eine innerkoreanische Kooperation für vorbeugende Maßnahmen für erforderlich, um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu verhindern.



Diese Position teilte der Sprecher des Vereinigungsministeriums, Yeo Sang-ki, am Montag vor der Presse mit. Die Regierung wolle mit Rücksicht auf die Situation in Südkorea und auch in Nordkorea einen möglichen Zeitpunkt für entsprechende Diskussionen überprüfen, hieß es.



Soweit Südkorea wisse, gebe es noch keinen bestätigten Infektionsfall mit dem Coronavirus in Nordkorea, so wie ein Direktor dessen Gesundheitsministeriums am Sonntag bekannt gegeben habe, hieß es zur Lage in Nordkorea.



Über eine gesondert eingerichtete Telefonverbindung zwischen Seoul und Pjöngjang erfolge gemäß der Vereinbarung täglich um 9 und 17 Uhr eine Kommunikation, hieß es weiter. Die Telefonleitung soll die Funktion des innerkoreanischen Verbindungsbüros in Kaesong ersetzen, das beide Koreas wegen des Coronavirus vorläufig schlossen.