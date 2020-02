Coronavirus: WHO bestätigt Möglichkeit von Übertragung durch symptomfreie Patienten

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat erneut die Möglichkeit bestätigt, dass ein noch symptomfreier Patient das neuartige Coronavirus auf andere Menschen übertragen kann.Die Organisation schrieb in ihrem am Samstag (Ortszeit) veröffentlichten Tagesbericht, die WHO sei sich der Möglichkeit bewusst, dass ein Infizierter das Virus 2019-nCoV übertragen könne, bevor er Symptome aufweise.Anhand einiger Beispiele werde untersucht, wie das Virus weitergegeben worden sei, hieß es.Eine internationale medizinische Fachzeitschrift schrieb, dass es sich bei einem Infektionsfall in Deutschland um die Übertragung in einer symptomfreien Zeit handele. Ein Deutscher habe sich bei einer Chinesin, die aus Schanghai zu einer Dienstreise nach Deutschland gekommen war und noch keine Symptome aufgewiesen habe, infizifiziert.Die US-Zentren für Krankheitskontrolle und –prävention stuften ebenfalls den Fall in Deutschland als Übertragung durch einen Kontakt mit einem symptomfreien Infizierten ein.