Politik Börse in Seoul schließt kaum verändert

Die südkoreanische Börse hat am Montag kaum verändert geschlossen.



Der Leitindex Kospi gewann 0,01 Prozent auf 2.118,88 Zähler. Die Anleger waren wegen der Ausbreitung des neuen Coronavirus weiterhin besorgt.



Der Shanghai Composite Index war um neun Prozent eingebrochen, nachdem die Börse wegen der Feiertage zum Neujahr nach Mondkalender zwischen dem 24. Januar und 2. Februar geschlossen war.



Der Kospi habe sich nach dem scharfen Kurseinbruch in der Vorwoche dennoch etwas erholt, da mit dem Kurssturz in Schanghai die Entwicklungen während der Feiertage nachgeholt worden seien, sagte Noh Dong-kil von NH Investment & Securities.