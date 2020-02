Internationales Koreaner in Wuhan wollen eigene Klinik eröffnen

Im chinesischen Wuhan wird voraussichtlich eine eigene Klinik für die dort verbleibenden Südkoreaner eröffnet.



Die Entscheidung teilte die Koreanergemeinde in der Provinz Hubei mit. Einem dort verbleibenden koreanischen Arzt werde der Klinikbetrieb übertragen.



Angesichts der großen Zahl der chinesischen Patienten sei es für die Koreaner kaum möglich, eine angemessene Behandlung zu bekommen. Wegen der Besorgnis über eine mögliche Ansteckung mit dem Coronavirus zögerten sie zudem, zum Arzt zu gehen, hieß es.



Die Koreaner in Wuhan baten die südkoreanische Regierung, einen Raum des dortigen Generalkonsulats für die Klinik sowie Medikamente und weitere Güter zur Verfügung zu stellen.



Laut einer Untersuchung der Koreanergemeinde halten sich etwa 130 Südkoreaner in Wuhan und weiteren gesperrten Städten der Provinz Hubei auf, darunter 15 unter Fünfjährige und zwei Schwangere.