Personenzugverkehr zwischen Nordkorea und Russland wegen Angst vor Coronavirus ausgesetzt

Photo : YONHAP News

Russland hat laut Berichten den Personenzugverkehr von und nach Nordkorea ausgesetzt.Damit solle einer Ausbreitung des neuen Coronavirus vorgebeugt werden.Die russische Botschaft in Nordkorea teilte der russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti am Montag mit, dass der Personenzugverkehr ab sofort ausgesetzt sei.Auch die staatliche Eisenbahn Russian Railways gab am Montag bekannt, dass bis auf Weiteres keine Personenzüge zwischen Russland und Nordkorea mehr verkehren würden.Die Aussetzung stehe im Einklang mit einer Bitte des nordkoreanischen Eisenbahnministeriums vom Samstag.Zuvor waren bereits alle Flüge zwischen beiden Ländern ausgesetzt worden.