Südkorea wird Sieger in Division II B bei U20-Eishockey-WM

Photo : YONHAP News

Bei den Eishockey-Weltmeisterschaften der U20-Junioren 2020 ist Südkorea Sieger in der Gruppe B der Division II geworden.Die südkoreanische U20-Nationalmannschaft siegte im letzten Spiel am Montag in Gangneung mit 4:2 über Kroatien.Mit fünf Siegen kam Südkorea auf 15 Punkte und wurde Sieger. Damit gelang dem Land nach einem Jahr die Rückkehr in die Gruppe A der Division II.Zweiter wurden die Niederlande, gefolgt von China und Kroatien. Belgien belegte den fünften Platz, Israel bildete mit fünf Niederlagen das Schlusslicht.Südkorea wird bei den U20-WM 2021 in der Gruppe A der Division II gegen Litauen, Großbritannien, Spanien, Rumänien und Italien spielen.