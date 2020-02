Coronavirus: Zahl der Todesfälle in China steigt auf 425

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Todesfälle durch das neuartige Coronavirus in China hat 420 übertroffen.Chinas Nationale Gesundheitskommission teilte mit, dass mit Stand von 0 Uhr am Dienstag die Zahl der Infizierten in 31 Provinzen landesweit bei 20.438 liege. 425 Menschen seien an dem Virus gestorben.Die 20.000er-Marke wurde damit etwa zwei Monate nach der Bestätigung des ersten Infektionsfalls am 8. Dezember in Wuhan übertroffen.Verglichen mit dem Vortag stieg die Zahl der Patienten in China um 3.235 Personen und die der Todesopfer um 64. Damit wurden erstmals mehr als 60 Todesfälle an einem Tag gemeldet, seit die Gesundheitskommission am 20. Januar offizielle Statistiken bekannt zu geben begann.