Nationales Seoul trifft Maßnahmen gegen Coronavirus in Taxis

Die Stadt Seoul trifft vorbeugende Maßnahmen für Taxis, um eine weitere Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu verhindern.



Zuvor hatte die Stadtverwaltung Maßnahmen wie die Desinfektion in U-Bahnen und Bussen ergriffen.



Ab heute gelten diese Maßnahmen auch für Taxis. Von den zwölf Ladestationen im Besitz des Verbandes der privaten Taxifahrer kommt die Station im Viertel Yangcheon zuerst an die Reihe. An Taxis, die diese Ladestation nutzen, werden vorbeugende Maßnahmen durchgeführt.



Die elf restlichen Ladestationen kommen ab dem morgigen Mittwoch nacheinander an die Reihe.



Die Stadtverwaltung hat nach eigenen Angaben vor, in den Taxis Desinfektionsmittel zur Verfügung zu stellen.