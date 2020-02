Internationales EU verschärft Einreisebestimmungen für 105 Länder einschließlich Nordkoreas

Die Europäische Union hat ihre Einreisebestimmungen für 105 Länder einschließlich Nordkoreas verschärft.



Das habe der Europäische Auswärtige Dienst in einer Stellungnahme am Montag (Ortszeit) bekannt gegeben, berichtete der US-Auslandssender Voice of America (VOA) am Dienstag.



Demnach wendet die EU neue verschärfte Regeln für Kurzaufenthaltsvisa gegenüber 105 Ländern an. Der Schritt gilt für Nicht-EU-Länder wie Nordkorea, Russland, China und Iran und soll dazu dienen, illegale Aufenthalte zu verhindern und gegen Bedrohungen für die Sicherheit vorzugehen.



Länder, deren Staatsbürgern gemäß Abkommen ein visafreier Aufenthalt von bis zu 90 Tagen in der Union erlaubt wird, sind von der Maßnahme ausgenommen. Dazu zählen unter anderem die USA, Südkorea und Japan.



Gemäß den neuen Regeln müssen die Staatsbürger der betroffenen Länder drei Monate vorher einen Visumsantrag und Reiseplan einreichen, wollen sie ein neues Visum ausgestellt bekommen. Während des Aufenthalts werde gründlich und wiederholt geprüft, ob die Einreisebedingungen erfüllt würden.



Laut EU-Statistiken hatten von 2014 bis 2018 2.150 nordkoreanische Staatsbürger bei der EU Visa beantragt. 1.868 von ihnen erhielten ein Visum.