Coronavirus: 16. Infektionsfall in Südkorea gemeldet

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist ein neuer Fall einer Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus gemeldet worden.Damit stieg die Zahl der Infektionsfälle im Land auf 16.Die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention teilen mit, dass am Dienstagvormittag bei einer 42-jährigen Südkoreanerin die Infektion bestätigt worden sei.Die neue Patientin reiste am 19. Januar nach einer Reise in Thailand ein und litt seit dem 25. Januar unter Symptomen wie Schüttelfrost. Wegen einer ausbleibenden Besserung trotz der Behandlung ging sie am Montag ins Krankenhaus der Chonnam Nationaluniversität in Gwangju. Sie wurde dann in Isolation einem Test unterzogen, der eine Infektion mit dem neuen Coronavirus ergab.Die Behörden führen derzeit eine epidemiologische Untersuchung durch.