Coronavirus - Präsident Moon fordert enge Kooperation mit Lokalregierungen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat die enge Kooperation zwischen Kabinett und Lokalregierungen betont, um die Auswirkungen des Coronavirus auf die Wirtschaft zu minimieren und die Krise zu überwinden.Das sagte er heute in einer Kabinettssitzung, zu der auch die Gouverneure der Gyeonggi-Provinz sowie der Provinzen Süd- und Nord-Chungcheong als Beobachter eingeladen worden waren. Auch Seouls Bürgermeister Park Won-soon, der gewöhnlich an den Sitzungen teilnimmt, saß mit am Tisch.Die enge Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen der Zentralregierung und den lokalen Behörden seien absolut wichtig, um der Ausbreitung der Infektionskrankheit in den lokalen Gemeinschaften vorzubeugen, sagte Moon.Er rief dazu auf, alle verfügbaren Ressourcen zu mobilisieren. Seine Regierung wolle weiterhin sorgfältige Maßnahmen treffen und Nachlässigkeit im Umgang mit dem tödlichen Virus vermeiden.Auch äußerte sich das Staatsoberhaupt besorgt über die Wirtschaft, die gerade Anzeichen für eine Erholung habe erkennen lassen, ehe sie von dem Virus hart getroffen worden sei.Das Kabinett solle wie geplant fiskalische Maßnahmen ergreifen, trug Moon den Ministern auf. Er betonte die Notwendigkeit zügiger "fiskalischer Investitionen", wenn der Zivilsektor in Not sei.