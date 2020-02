Autohersteller Hyundai und Kia fahren wegen Coronavirus Produktion zurück

Die Autohersteller Hyundai und Kia haben als eine Folge des Corona-Ausbruchs ihre Produktion zurückfahren müssen.Fertigungsstraßen stünden still, weil Zulieferteile aus China knapp würden.Hyundai Motor stoppte am heutigen Dienstag die Produktion von Fahrzeugen seiner Nobelmarke Genesis in Werk Nummer fünf in Ulsan. Das teilte ein Unternehmenssprecher mit.Zurzeit werde mit der Gewerkschaft über eine Stilllegung weiterer Produktionsstraßen im Hauptwerk in Ulsan gesprochen.Hyundai Motor betreibt sieben Werke in Südkorea und zehn im Ausland, darunter vier in China.Der Vize-Präsident und Leiter des Werks in Ulsan, Ha Eon-taek, schrieb in einer E-Mail an die Belegschaft, dass die Entscheidung unvermeidlich gewesen sei. Denn chinesische Zulieferer hätten im Zuge von Resrtriktionen ihrer Regierung wegen des Corona-Virus die Produktion gestoppt.Die Tochtergesellschaft Kia Motors fuhr ihre Produktion in den Werken in Hwaseong und Gwangju aus denselben Gründen zurück.Hyundai-Kia ist gemessen am Umsatz der fünftgrößte Autohersteller der Welt. Das Unternehmen befürchtet, dass die Lieferengpässe länger andauern könnten.