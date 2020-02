Coronavirus: Ein Patient wird nach Genesung entlassen

Photo : YONHAP News

Ein Infizierter mit dem neuartigen Coronavirus ist als Erster in Südkorea vollständig genesen.Das National Medical Center teilte am Mittwoch mit, dass der Patient, der zweite nachgewiesene Infektionsfall in Südkorea, als vollständig geheilt beurteilt worden sei. Er sei aus der Isolation entlassen worden.Der letzte Test auf das Virus am Vorabend sei negativ ausgefallen. Die Beratungsergebnisse des Medical Center seien an die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention geschickt worden. Das Zentrum habe Meinungen von verschiedenen Experten gesammelt, da dies der erste Fall einer Entlassung sei und als Maßstab dienen könnte, hieß es weiter.