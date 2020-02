Präsident Moon spricht mit Kambodschas Premierminister über Kooperation

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat sich am Dienstag mit Kambodschas Premierminister Hun Sen getroffen.Der kambodschanische Spitzenpolitiker reiste nach Südkorea, um am World Summit 2020 teilzunehmen. Beide kamen erstmals zusammen, seit sie bei Moons Staatsbesuch in Kambodscha im vergangenen März Spitzengespräche geführt hatten.Bei ihrem Treffen am Präsidentensitz sagte Moon, dass die Grundlage für die bilaterale institutionelle Kooperation seit seinem Besuch in Kambodscha stabil geworden sei. Er wies darauf hin, dass beide Länder einen Vertrag zur gegenseitigen Rechtshilfe in Strafsachen und ein Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen hatten. Er äußerte auch Erwartungen in Bezug auf die enge Kooperation in Bereichen wie landwirtschaftliche Entwicklung.Moon erläuterte, dass die südkoreanische Regierung den Gipfel der Initiative „Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030“ (P4G) veranstalten werde, um zur Stärkung des internationalen Zusammenhalts beim Vorgehen gegen den Klimawandel und für die Erreichung der Ziele der nachhaltigen Entwicklung beizutragen. Er bat um eine aktive Unterstützung Kambodschas.Hun Sen sagte, dass sich die Beziehungen zwischen Südkorea und Kambodscha schnell vertiefen. Er äußerte die Hoffnung, dass anlässlich der Unterzeichnung des Doppelbesteuerungsabkommens mehr Investitionen nach Kambodscha fließen würden.