Junger nordkoreanischer Flüchtling im Januar in USA eingetroffen

Ein junger nordkoreanischer Flüchtling ist im Januar in den USA eingetroffen.Das geht aus am Dienstag veröffentlichten Daten des US-Außenministeriums hervor. Der Mann, der im Alter zwischen 14 und 20 ist, wurde als in diesem Jahr bislang einziger nordkoreanischer Flüchtling vom US-Büro für Bevölkerung, Flüchtlinge und Migration des Außenministeriums registriert.Zurzeit lebt er in Richmond, Virginia und war am 23. Januar in den USA eingetroffen.Im letzten Jahr war kein nordkoreanischer Flüchtling in die USA gelangt. Die ersten Flüchtlinge kamen 2006, der Höhepunkt wurde mit 38 im Jahr 2008 erreicht. Zwischen 2009 und 2016 waren es zwischen 14 und 23 geflüchtete Nordkoreaner, die in den USA ein neues Zuhause fanden.2017 sank der Wert auf eine Person und sechs im Jahr 2018.Begründet wird der Rückgang der Flüchtlingszahlen mit den strengeren Kontrollen an der Grenze zu China.Auch in Südkorea ging die Zahl der Neuankömmlinge aus dem Norden deutlich zurück. Letztes Jahr waren 1.047 Personen, der niedrigste Wert seit 18 Jahren, teilte das Vereinigungsministerium mit.2009 wurde mit 2.914 Flüchtlingen aus Nordkorea der bisherige Rekord verbucht.