Photo : YONHAP News

In Südkorea gibt es mittlerweile 18 bestätigte Infektionsfälle des neuen Coronavirus.Die Zentren für Kontrolle und Vorbeugung von Krankheiten (KCDC) teilten am Mittwoch mit, dass die Fälle 17 und 18 gemeldet worden seien.Beim 17. bestätigten Infektionsfall handle es sich um einen 38-jährigen Mann, der vom 15. bis 24. Januar für die Teilnahme an einer internationalen Konferenz Singapur besucht habe. Er habe sich testen lassen, nachdem er darüber informiert worden sei, dass unter den Teilnehmern der Konferenz ein Malaysier positiv auf das neuartige Coronavirus getestet wurde. Der koreanische Patient werde derzeit in einem Krankenhaus in der Stadt Goyang in der Provinz Gyeonggi isoliert behandelt, hieß es.Der 18. bestätigte Infektionsfall in Korea sei eine 21-jährige Frau. Sie sei die Tochter der Frau, die nach dem Besuch in Thailand am Dienstag als 16. Infektionsfall bestätigt worden sei. Für die Mitarbeiter des Krankenhauses "21. Jahrhundert" in Gwangju, in dem sich Mutter und Tochter aufgehalten hätten, seien dringende Maßnahmen ergriffen worden, hieß es weiter.Die übrigen 16 Patienten der aus China stammenden Lungenkrankheit werden auf das Land verteilt in ausgewählten Kliniken behandelt. Ihr Zustand wird als stabil beschrieben.