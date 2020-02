Beratungen zwischen Außenministerien Südkoreas und Japans

Photo : YONHAP News

Vertreter der Außenministerien Südkoreas und Japans führen diese Woche bilaterale Gespräche, um über Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse einschließlich der Entschädigung früherer Zwangsarbeiter zu diskutieren.Das südkoreanische Außenministerium teilte mit, dass Gespräche zwischen Südkorea und Japan auf Ebene von Generaldirektoren am Donnerstag in Seoul stattfinden würden.Dabei wird der südkoreanische Generaldirektor für Asien und Pazifik, Kim Jung-han, mit dem Generaldirektor für Asien und Ozeanien im japanischen Außenministerium, Shigeki Takizaki, zusammenkommen.Das letzte Treffen auf Ebene von Generaldirektoren fand im November letzten Jahres statt. Die Aufmerksamkeit richtet sich darauf, ob beide Seiten neue Vorschläge zur Beilegung des Streits über die Urteile des südkoreanischen Obersten Gerichts vorlegen werden, dass japanische Unternehmen koreanische Opfer der Zwangsarbeit zur japanischen Kolonialzeit entschädigen müssen.Südkorea will mit Japan zusammen eine Lösung finden, indem die Gerichtsurteile respektiert werden. Japan beharrt dagegen auf der Position, dass die Angelegenheit mit dem bilateralen Abkommen über Ansprüche von 1965 geklärt sei.