Wirtschaft Samsung Electronics weltweit zweitgrößter F&E-Investor

Samsung Electronics ist 2018 der zweitgrößte Investor in Forschung und Entwicklung unter den Unternehmen in der Welt gewesen.



Das ergab eine Studie des Koreanischen Instituts für Technologieförderung (KIAT). Das Institut analysierte die 1.000 größten Unternehmen hinsichtlich F&E-Investitionen im In- und Ausland mit Stand von 2018. Informationen zu den 1.000 größten Unternehmen in Südkorea stammen aus einer selbst ausgearbeiteten Anzeigetafel, solche zu den 1.000 größten globalen Unternehmen aus dem 2019 EU Industrial R&D Investment Scoreboad.



Der weltgrößte F&E-Investor war Alphabet, der Google-Mutterkonzern investierte 18,3 Milliarden Euro. Samsung Electronics folgte mit 14,8 Milliarden Euro.



Samsung wurde damit von der Spitzenposition verdrängt, nachdem der Konzern 2017 von Platz vier auf Platz eins vorgerückt war.



Unter den 1.000 global größten F&E-Investoren waren 319 US-amerikanische Unternehmen. China rangierte mit 147 Unternehmen erstmals auf Platz zwei, während Japan mit 145 Firmen auf Platz drei verdrängt wurde. Südkorea blieb an achter Stelle.



Hinsichtlich der Investitionssumme waren die USA mit 286,7 Milliarden Euro Spitzenreiter. Dahinter folgten Japan und Deutschland. Südkorea landete auf Platz sechs.