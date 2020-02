Südkorea und Indien beschließen Fahrplan für engere Rüstungszusammenarbeit

Photo : YONHAP News

Südkorea und Indien haben einen Fahrplan für die engere Rüstungszusammenarbeit beschlossen.Darauf einigten sich Verteidigungsminister Jeong Kyeong-doo und sein Amtskollege Rajnath Singh am Dienstag in Neu-Delhi.Im Kern wird eine Lockerung der Vorschriften für Geschäftsaktivitäten südkoreanischer Rüstungsunternehmen in Indien angestrebt. Auch sollen die Zusammenarbeit in der Rüstungsforschung ausgebaut und gemeinsam Waffen entwickelt werden.Es soll ein Gremium auf Arbeitsebene gebildet werden, das den Fahrplan umsetzen soll. Dieses Vorgehen hatte der indische Ministerpräsident Narendra Modi letztes Jahr bei einem bilateralen Spitzentreffen unterbreitet.Minister Jeong habe nach Angaben seines Ministeriums in Indien außerdem um Unterstützung für Seouls Bemühungen um Denuklearisierung und Frieden in Korea geworben.Auch habe er darum gebeten, dass südkoreanische Unternehmen auf der Rüstungsmesse DEFEXPO 2020 vertreten sein können. Die Messe gilt als eine der größten ihrer Art in Asien und findet vom 5. bis 9. Februar in der indischen Stadt Lucknow statt.