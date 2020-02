Renault Samsung will wegen Coronavirus Produktion einstellen

Photo : YONHAP News

Renault Samsung Motors wird am 11. Februar die Produktion in seiner Fabrik in Busan vorläufig stoppen.Die Entscheidung traf der Automobilhersteller angesichts des aufgebrauchten Vorrats an Kabelbäumen. Nachschub könne nicht beschafft werden, weil das Zulieferwerk in China angesichts der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus bis zum Wochenende geschlossen ist.Hyundai Motor und SsangYong Motor hatten bereits aus demselben Grund einige Produktionsstraßen angehalten.Renault Samsung will zunächst zwei bis drei Tage lang die Produktion einstellen. Die Schließung der Fabrik in China könnte jedoch noch länger dauern.Die chinesische Provinz Hubei verlängerte die vorläufige Schließung der dortigen Fabriken bis zum 13. Februar.Angesichts des Stopps von Fließbändern in Autofabriken will die südkoreanische Regierung bald zusätzliche Maßnahmen vorlegen.