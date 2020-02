Börse in Seoul legt zweiten Tag in Folge zu

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat am Mittwoch den zweiten Tag in Folge zulegen können.Der Hauptindex Kospi gewann 0,36 Prozent auf 2.165,63 Zähler. Erneut sorgten die Stimulusmaßnahmen in China für steigende Kurse.Die chinesische Regierung habe offenkundig einige Schritte unternommen, um den schwankenden Finanzmarkt zu stabilisieren. Investoren fassten dies positiv auf, obwohl die Risiken für das weltweite Wachstum fortbestünden, sagte Noh Dong-kil von NH Investment & Securities der Nachrichtenagentur Yonhap.