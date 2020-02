Präsident Moon verspricht zusätzliche Anstrengungen für Bekämpfung von Korruption

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat zusätzliche Anstrengungen für die Bekämpfung der Korruption versprochen.Das sagte Moon am Mittwoch im Gespräch mit Huguette Labelle, Vorsitzende der Internationalen Anti-Korruptionskonferenz. Die Südkoreaner wollten in einer fairen und sauberen Gesellschaft leben, seine Regierung sei ein Ergebnis dieses Wunsches, sagte Moon.Der Korruptionsindikator Corruption Perceptions Index von Transparency International wies für Südkorea drei Jahre in Folge ein verbessertes Ergebnis aus. 2017 hatte Südkorea auf Platz 51 gelegen, 2018 auf Platz 45 und letztes Jahr an 39. Stelle.Südkorea bleibe aber weiter hinter seinem Potenzial zurück, erläuterte Moon und müsse noch härter arbeiten. Südkorea wolle bis 2022 unter die 20 führenden Staaten bei der Anti-Korruption kommen.Moon betonte die Rolle der Bürgergesellschaft für die Anti-Korruptionsbemühungen. Auch pries er die Zusammenarbeit von Bürgergruppen an.