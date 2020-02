Vier neue Coronavirus-Fälle in Südkorea – insgesamt 23 Infektionsfälle

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind vier neue Fälle einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt worden.Das teilte die Zentrale für Katastrophenschutz am Donnerstagvormittag mit. Damit stieg die Gesamtzahl der Infizierten im Land auf 23.Beim 20. bestätigen Infektionsfall handelt es sich um eine 41-jährige Südkoreanerin, die eine Angehörige des 15. Infizierten ist. Während der Isolation zu Hause wurde sie am Mittwoch positiv getestet und im Hauptstadt-Krankenhaus der Streitkräfte in Seongnam isoliert.Die 21. Patientin ist eine 59-jährige Südkoreanerin und eine Kontaktperson des 6. Patienten. Sie wurde ebenfalls während der Isolation zu Hause am Mittwoch positiv getestet und im Krankenhaus der Seoul Nationaluniversität isoliert.Beim 22. Fall handelt es sich um einen 46-jährigen Südkoreaner und einen Angehörigen der 16. Infizierten. Am Donnerstag erbrachte ein Test während der Isolation zu Hause ein positives Ergebnis, der Mann wurde im Krankenhaus der Chosun Universität in Gwangju isoliert.Der 23. Fall ist eine 58-jährige Chinesin, die zu touristischen Zwecken am 23. Januar nach Südkorea einreiste. Bei ihr war bei einer Untersuchung durch ein Gesundheitszentrum Fieber festgestellt worden, am Donnerstag wurde sie positiv getestet. Sie wird bald in ein staatlich bestimmtes Isolierzimmer verlegt.Die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention teilten unterdessen am Mittwoch mit, es sei gelungen, das Virus aus infizierten Patienten zu isolieren. Die Virusisolierung gilt als erste Stufe für die Entwicklung eines Impfstoffs oder Medikaments.