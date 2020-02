Trumps Sicherheitsberater deutet Möglichkeit eines neuen Nordkorea-USA-Gipfels an

Photo : YONHAP News

Der Nationale Sicherheitsberater der USA, Robert O´Brien, hat die Möglichkeit eines dritten Nordkorea-USA-Gipfels angedeutet.Er sagte am Mittwoch (Ortszeit) in einem Vortrag vor Diplomaten in Washington, Präsident Trump berücksichtige die politische Lage im Inland überhaupt nicht, wenn es darum gehe, das zu tun, was für die Amerikaner richtig sei. Damit antwortete er auf die Frage des südkoreanischen Botschafters Lee Soo-hyuck, ob sich die Staatschefs Nordkoreas und der USA noch vor der US-Präsidentschaftswahl treffen könnten.O´Brien sagte, man hoffe, dass Verhandlungen auf Arbeitsebene wieder in Schweden stattfinden würden.Zugleich betonte er, dass Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un die beim Gipfel in Singapur gemachte Zusage für die Denuklearisierung einhalten sollte. Die USA würden die diplomatischen Verhandlungen mit Nordkorea noch stärker vorantreiben.