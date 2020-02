Traditionelle koreanische Trommelband startet Tournee in Niederlanden

Photo : YONHAP News

Eine traditionelle koreanische Trommelband aus jungen Musikern hat eine Tournee in den Niederlanden gestartet.Die Gruppe TAGO startete die Tournee „Korean Drum“ am Dienstag (Ortszeit). Dabei spielen die Schlagzeuger unter anderem mit „Yulgo“, einem Musikinstrument, in dem ein Schlagzeug und ein Streichinstrument vereinigt sind.„TAGO – Korean Drum“ wurde beim Edinburgh Festival 2016 zum ersten Mal der Welt gezeigt und zieht seitdem als neue darstellende Künste koreanischer Art Aufmerksamkeit auf sich.Die Tournee in den Niederlanden findet bis 28. Februar in 22 Städten einschließlich Amsterdam statt. Danach wird die Band auch in Mexiko und Lettland auftreten.