18 neue Fälle Afrikanischer Schweinepest bei Wildschweinen in Südkorea

Photo : KBS News

In Südkorea ist bei 18 weiteren Wildschweinen die Ansteckung mit der Afrikanischen Schweinepest (ASP) bestätigt worden.In den Kadavern von 18 Wildschweinen in Paju und Yeoncheon in der Provinz Gyeonggi sowie in Hwacheon in der Provinz Gangwon sei das ASP-Virus entdeckt worden, teilte das Nationalinstitut für Umweltforschung am Mittwoch mit.Damit stieg die Zahl der ASP-Infektionsfälle bei Wildschweinen landesweit auf 166.Als Grund für den deutlichen Anstieg der Ansteckungsfälle in letzter Zeit wurden zunehmende Kontakte unter Wildschweinen infolge des Futterstreits in der Winterzeit und während der Begattungszeit genannt.