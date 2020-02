Südkoreas Leistungsbilanzüberschuss sinkt auf Sieben-Jahres-Tief

Photo : YONHAP News

Südkoreas Leistungsbilanzüberschuss ist auf ein Sieben-Jahres-Tief gesunken.Laut vorläufigen Daten der koreanischen Zentralbank habe der Leistungsbilanzüberschuss im Jahr 2019 bei 59,97 Milliarden US-Dollar gelegen.Es war der niedrigste Wert seit 2012, als ein Überschuss von 48,79 Milliarden Dollar erzielt worden war. Dennoch konnte Südkorea seit 1998 und damit 22 Jahre in Folge in der Leistungsbilanz schwarze Zahlen ausweisen.Grund für den Rückgang des Überschusses ist ein schwächerer Export aufgrund der Flaute in der Halbleiterindustrie und des Rückgangs der Weltwirtschaft angesichts des Handelskriegs zwischen China und den USA.Die Warenexporte fielen letztes Jahr um 10,3 Prozentpunkte im Jahresvergleich auf 561,9 Milliarden Dollar, während die Warenimporte um sechs Prozent auf 485,1 Milliarden Dollar zurückgingen.Der Überschuss in der Warenbilanz verringerte sich letztes Jahr von rund 110 Milliarden Dollar auf 76,86 Milliarden Dollar.Das Defizit in der Dienstleistungsbilanz weitete sich um 9,05 Milliarden Dollar im Jahresvergleich auf 23 Milliarden Dollar aus.