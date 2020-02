Photo : YONHAP News

Son Heung-min von Tottenham Hotspur hat im vierten Spiel in Folge getroffen.Der südkoreanische Nationalspieler schoss am Mittwoch (Ortszeit) Tottenham Hotspur ins Achtelfinale des englischen FA-Cup. Er verwandelte im Wiederholungsspiel in der vierten Runde gegen den FC Southampton in der 87. Minute einen Elfmeter zum 3:2-Heimsieg.Damit traf Son für seinen Verein im vierten Spiel in Folge seit dem 23. Januar und erzielte seinen 14. Saisontreffer.