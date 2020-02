IAEA-Chef: USA gaben Atomverhandlungen mit Nordkorea nicht auf

Photo : YONHAP News

Laut dem neuen Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA hat die US-Regierung die Verhandlungen mit Nordkorea über die Denuklearisierung nicht aufgegeben.Wie das US-amerikanische Radio Free Asia (RFA) berichtete, habe Rafael Grossi am Mittwoch (Ortszeit) in einem Vortrag vor der Denkfabrik Carnegie Endowment for International Peace in Washington die entsprechende Äußerung gemacht. Der neue IAEA-Chef reiste zu seinem Antrittsbesuch in die USA.Er wies darauf hin, dass in Nordkorea die Zahl der Nuklearwaffen und -anlagen stieg, nachdem ein Inspektionsteam der IAEA 2009 des Landes verwiesen worden war. Daher ließen sich Aktivitäten zur Überprüfung nicht leicht durchführen.Grossi betonte, dass Nordkorea derzeit eine illegale Atommacht sei. Die IAEA erkenne rechtlich nicht an, dass Nordkorea eine Atommacht sei.Damit Nordkorea als legitime Atommacht anerkannt werde, müsse eine Abänderung des Atomwaffensperrvertrags mittels einer Resolution des UN-Sicherheitsrats erfolgen. Dies sei jedoch unwahrscheinlich, fügte er hinzu.Nordkorea trat 1974 der IAEA bei. Das Land wies vier IAEA-Inspektoren aus, nachdem der UN-Sicherheitsrat im April 2009 eine Vorsitzendenerklärung angenommen hatte, in der Nordkoreas Raketentest verurteilt wurde.