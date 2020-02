Verteidigungsminister nimmt an Rüstungsmesse in Indien teil

Photo : YONHAP News

Südkoreas Verteidigungsminister Jeong Kyeong-doo hat die größte Rüstungsmesse in Indien, DefExpo 2020, besucht.Das teilte das Verteidigungsministerium am Donnerstag mit.Jeong habe am Mittwoch anlässlich der Messe in Lucknow im Bundesstaat Uttar Pradesh seinen indischen Amtskollegen Rajnath Singh und den Chief Minister von Uttar Pradeshi, Yogi Adityanath, getroffen. Sie hätten über Wege zur Erweiterung der bilateralen Zusammenarbeit in der Rüstungsindustrie diskutiert, hieß es.Die indische Regierung errichtet derzeit in dem Bundesstaat eine Sonderregion für die Rüstungsindustrie, um ausländische Rüstungsunternehmen zur Produktion in Indien zu bewegen.Beide Seiten hätten die Ansicht geteilt, dass für wesentliche Fortschritte in der speziellen strategischen Partnerschaft zwischen Südkorea und Indien die Kooperation in der Verteidigungsindustrie wichtig sei. Sie hätten vereinbart, Bemühungen zu unternehmen, damit die Sonderregion eine wichtige Gelegenheit für die gegenseitig vorteilhafte Entwicklung der Rüstungsindustrie beider Länder werde, hieß es weiter.An der DefExpo 2020 nehmen etwa 700 Unternehmen aus rund 30 Ländern teil, darunter zwölf südkoreanische Firmen.