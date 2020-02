Nur Hälfte der US-Millennials befürwortet Truppenmobilisierung im Falle nordkoreanischen Angriffs auf Südkorea

Photo : YONHAP News

Junge Bevölkerungsmitglieder in den USA stehen einer Truppenmobilisierung im Falle eines nordkoreanischen Angriffs auf Südkorea skeptischer gegenüber als ältere US-Amerikaner.Das ergab eine Umfrage, die die US-Denkfabrik Chicago Council on Global Affairs mit Unterstützung der dem südkoreanischen Außenministerium angegliederten Korea Stiftung durchführte. Befragt wurden 2.059 über 18-jährige US-Amerikaner.Laut dem am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichten Ergebnis sprachen sich lediglich 49 Prozent der Millennials oder Generation Y (Jahrgang 1981 bis 1996) für eine Mobilisierung von US-Truppen aus, falls Nordkorea Südkorea angreift.Je jünger, desto geringer ist der Anteil der Befürworter. In der sogenannten Generation des Schweigens (Jahrgang 1928 bis 1945) erreichte der Anteil 76 Prozent, in der Babyboomer-Generation (Jahrgang 1946 bis 1964) 65 Prozent. Von der Generation X (Jahrgang 1965 bis 1980) befürworteten 56 Prozent einen solchen militärischen Beistand.Die Online-Umfrage wurde vom 7. bis 20. Juli durchgeführt. Die Fehlerquote wird mit plus/minus 2,3 Prozentpunkten angegeben.