Außenministerin will Tugendkreislauf für innerkoreanische und US-nordkoreanische Beziehungen schaffen

Photo : YONHAP News

Außenministerin Kang Kyung-wha hat ihre Entschlossenheit bekräftigt, sich um eine Verbesserung der innerkoreanischen Beziehungen und der US-nordkoreanischen Beziehungen zu bemühen.Sie wolle einen Tugendkreislauf schaffen, in dem die Beziehungen zwischen Süd- und Nordkorea sowie die zwischen Nordkorea und den USA sich gegenseitig Impulse gäben, sagte Kang heute auf einer Pressekonferenz im Außenministerium in Seoul. Das Außenministerium wolle auf der Grundlage einer engen Kooperation zwischen Südkorea und den USA die entsprechende Idee unterstützen, die der Präsident in seiner Neujahrsansprache vorgestellt habe.Sowohl Nordkorea als auch die USA hielten die Tür für den Dialog offen. Daher wolle die südkoreanische Regierung ihr Bestes tun, um den Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel voranzutreiben. Südkorea wolle die Kommunikation mit weiteren beteiligten Parteien wie China, Russland und Japan verstärken, um die Grundlage für eine internationale Unterstützung zu festigen, hieß es.Kang machte darauf aufmerksam, dass die Regierung 701 südkoreanische Staatsbürger mit Chartermaschinen aus dem chinesischen Wuhan und Umgebung, Ausgangsort des neuartigen Coronavirus, ausgeflogen hatte. Man hoffe, dass die Lage bald im Griff sei. Südkorea werde durch eine enge Kommunikation mit China Bemühungen unternehmen, damit wichtige diplomatische Termine zwischen beiden Ländern reibungslos zustande kommen würden.