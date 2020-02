Polizei verhaftet Verdächtige wegen Verbreitung von Fake News zum neuartigen Coronavirus

Photo : YONHAP News

Wegen der Verbreitung von Fake News zum neuartigen Coronavirus hat die Polizei Verdächtige in acht Fällen verhaftet.Nach Angaben der Polizei handelt es sich in einem von den acht Fällen um die Verbreitung einer Nachricht am 31. Januar im sozialen Netzwerk, wonach in einem Krankenhaus in der Stadt Sokcho zwei möglicherweise mit dem Coronavirus infizierte Patienten stationär behandelt würden. Die Nachricht habe sich als falsch erwiesen. Die Polizei ermittle derzeit gegen den ersten Verfasser, hieß es.Außerdem ermittelt die Polizei im Zusammenhang mit dem Coronavirus ebenfalls zum Sachverhalt, dass die Anschrift des fünften Infizierten sowie die Namen der mit ihm in Kontakt getretenen Personen im Internet veröffentlicht worden seien, hieß es weiter.