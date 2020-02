Börse in Seoul schließt dritten Tag in Folge fester

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat den dritten Handelstag in Folge fester geschlossen.Der Leitindex Kospi gewann 2,88 Prozent auf 2.227,94 Zähler.Chinas Pläne für eine Senkung der Mehrwertsteuer und die Bereitstellung günstiger Kredite für von dem Coronavirus betroffene Unternehmen wurden von den Anlegern begrüßt. Auch gute Daten zum US-Arbeitsmarkt im Januar gaben der Börse Auftrieb.Darüber hinaus habe sich die Stimmung am Nachmittag aufgrund von Berichten verbessert, dass China seine Zölle auf US-Importe im Wert von rund 75 Milliarden Dollar in diesem Monat halbieren wolle, sagte Noh Dong-kil von NH Investment & Securities gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap.