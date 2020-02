Teleshopping-Unternehmen GS beschließt wegen Corona-Fall vorläufige Sperrung

Photo : YONHAP News

Das Teleshopping-Unternehmen GS Home Shopping hat seinen Hauptsitz in Seoul vorläufig gesperrt.Grund ist, dass eine Mitarbeiterin am Mittwochabend als 20. Infektionsfall mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt wurde.Während der vorläufigen Sperrung vom gestrigen Donnerstag bis 18 Uhr am Samstag wird die Firma eine Desinfektion und vorbeugende Maßnahmen durchführen. Die Mitarbeiter arbeiten entweder zu Hause oder bekommen bezahlten Urlaub.Das Gebäude der Unternehmensgruppe Hyundai in Gyedong in Seoul wurde am Mittwochabend zum Teil gesperrt. Nach Angaben des Konzerns wurde die Maßnahme getroffen, weil ein Mitarbeiter einer dort angesiedelten Stiftung ein Angehöriger des 19. Infektionsfalls ist.