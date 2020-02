Kia Motors will wegen Coronavirus Produktion einstellen

Photo : KBS News

Auch Kia Motors hat beschlossen, die Produktion vorläufig zu stoppen.Grund ist der Mangel an Zulieferteilen aus China infolge der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus.Nach Unternehmensangaben vereinbarten das Management und die Gewerkschaft, die Produktion in den Fabriken in Gwangmyeong, Hwaseong und Gwangju am kommenden Montag für einen Tag zu stoppen.Eine Produktionsstraße für Militärfahrzeuge in Gwangju ist davon ausgenommen. Wie es am Dienstag weitergeht, wird jede Fabrik abhängig von ihren Vorräten an Teilen selbst entscheiden.Bei allen fünf einheimischen Automobilherstellern fehlen Kabelbäume, die unter anderem in der chinesischen Provinz Shandong hergestellt werden. Hyundai, SsangYong und Renault Samsung hatten bereits einen vorläufigen Produktionsstopp beschlossen.