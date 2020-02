Südkorea weitet Kriterien für Coronavirus-Test aus

Photo : YONHAP News

Die Gesundheitsbehörden in Südkorea werden ihre Kriterien für den Coronavirus-Test erweitern.Ab heute können alle mit Fieber und Symptomen ähnlich einer Lungenentzündung den Test vornehmen lassen, wenn sie in einem Land waren, in dem es Corona-Fälle gibt. Bislang wurde dies nur von Rückkehrern aus China verlangt.Die Koreanischen Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (KCDC) änderten die Kriterien, nachdem die jüngsten bestätigten Patienten Japan, Thailand und Singapur besucht hatten.Diese hatten den Test nicht früher vornehmen lassen können, weil sie nicht in China waren.Unterdessen werden ab heute rund 50 private Krankenhäuser im Land ein Testverfahren einsetzen, bei dem schon nach sechs Stunden das Ergebnis feststeht.Zurzeit werden rund 2.000 Tests am Tag durchgeführt.