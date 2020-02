Erste Patientin des Coronavirus vollständig genesen und aus Krankenhaus entlassen

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist am Freitag auch die erste Patientin des Coronavirus vollständig genesen und aus dem Krankenhaus entlassen worden. Bereits am Donnerstag konnte ein Patient entlassen werden.Die 35-jährige Chinesin war aus der Stadt Wuhan angereist, die als Epizentrum der Epidemie gilt. Wie die Koreanischen Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention mitteilten, gebe es bei ihr keine Anzeichen mehr für eine Erkrankung.Bei ihr war das Virus am 20. Januar nachgewiesen worden, als sie am Flughafen Incheon in ein drittes Land weiterreisen wollte. Sie musste später wegen einer Lungenentzündung behandelt und zwischenzeitlich beatmet werden. Später erholte sie sich und wurde mehrfach negativ auf das Virus getestet.Nach den derzeitigen Regelungen wird ein Corona-Patient aus dem Krankenhaus entlassen, wenn der Test auf eine Polymerase-Kettenreaktion innerhalb von 24 Stunden zweimal bestanden wird und keine anderen Symptome vorliegen. Anschließend werden mehrere Expertenurteile eingeholt, um sicherzugehen, dass die Person kein Risiko für die Gesellschaft darstellt.Die behandelnden Ärzte im Incheon Medical Center hätten das Corona-Medikament Kaletra eingesetzt. Dieses war auch dem am Donnerstag entlassenen Patienten verabreicht worden.Zwar erläuterten die Ärzte, nicht mit Gewissheit sagen zu können, ob das Medikament wirke, doch werde dies auch von den Kollegen in China verwendet.