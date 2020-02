Ein weiterer Corona-Fall unter Ausgeflogenen aus Wuhan bestätigt

Photo : YONHAP News

Von den aus dem chinesischen Wuhan ausgeflogenen Südkoreanern ist eine weitere Person mit dem neuartigen Coronavirus infiziert worden.Einem Regierungsvertreter zufolge wurde bei einem Rückkehrer, der nach der Evakuierung in der Fortbildungseinrichtung der Polizei in Asan untergebracht worden war, die Ansteckung bestätigt.Wegen Symptomen wie Halsschmerzen sei er am Donnerstag getestet worden, der Test habe ein positives Ergebnis erbracht. Er sei daraufhin am Abend ins National Medical Center in Seoul gebracht worden, hieß es.Der neue Patient, ein Mann in seinen Zwanzigern, wurde am 31. Januar mit einer Chartermaschine ausgeflogen. Er ist laut Informationen ein Arbeitskollege des ersten Infizierten von den Rückkehrern aus Wuhan, der ebenfalls in der Notunterkunft in Asan lebte. Bei diesem wurde am 2. Februar die Ansteckung nachgewiesen.Unter den Rückkehrern aus Wuhan sind somit bisher zwei Infektionsfälle nachgewiesen. Damit stieg die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen in Südkorea auf 24.Auch ein in Jincheon untergebrachter Rückkehrer aus Wuhan wurde am Donnerstag wegen verdächtiger Symptome getestet. Der Test fiel jedoch negativ aus.