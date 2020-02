Internationales UN-Sanktionskomitee genehmigt Hilfsprojekte in Nordkorea

Das dem UN-Sicherheitsrat unterstellte Komitee für Nordkorea-Sanktionen hat drei Organisationen Projekte für die Nordkorea-Hilfe genehmigt.



Nach Angaben auf der Webseite des 1718 Komitees wurden der Weltgesundheitsorganisation (WHO), der Eugene Bell Stiftung und dem Welternährungsprogramm (WFP) Ausnahmen von den Nordkorea-Sanktionen gewährt. Die Ausnahmen gelten bis Ende Juli.



Demnach darf die WHO medizinische Geräte an Nordkorea liefern, darunter Stethoskope für Telemedizin und Elektrokardiografie-Geräte.



Der Eugene Bell Stiftung wurde eine Sanktionsausnahme für ein Projekt zur Behandlung der multiresistenten Tuberkulose gewährt. Die Liste der zu liefernden Güter wurde nicht bekannt gemacht.



Das WFP will Güter im Wert von 110.000 Dollar an Nordkorea liefern. Dazu zählen 7.500 Handkarren und 5.000 Schaufeln.



Außerdem legte der UN-Bevölkerungsfonds (UNFPA) ein Budget in Höhe von zwei Millionen Dollar für humanitäre Hilfsaktivitäten für Nordkorea in diesem Jahr fest.