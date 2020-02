Eiskunstlauf: You Young wird Dritte nach Kurzprogramm bei Vier-Kontinente-Meisterschaften

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Eiskunstläuferin You Young hat nach dem Kurzprogramm bei den Vier-Kontinente-Meisterschaften den dritten Platz belegt.Damit stiegen die Chancen, dass Südkorea erstmals seit elf Jahren bei dem Turnier eine Medaille gewinnt.You erhielt im Damen-Einzel am Donnerstag in Seoul für ihr Kurzprogramm 73,55 Punkte. Damit landete die 15-Jährige auf Platz drei hinter der Japanerin Rika Kihira und der US-Amerikanerin Bradie Tennell.Der Kür-Wettkampf im Damen-Einzel findet am Samstag statt. Am Freitag ist der Wettkampf im Kurzprogramm im Herren-Einzel geplant. Daran nimmt Cha Jun-hwan aus Südkorea teil.Bei dem seit 1999 jährlich stattfindenden Turnier hatte Olympiasiegerin Kim Yuna 2009 Gold geholt und wurde damit die bisher einzige Medaillengewinnerin aus Südkorea.