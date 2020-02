Mädchenband Loona mit neuem Album an der Spitze der iTunes-Charts in 56 Ländern

Photo : YONHAP News

Die Mädchenband Loona hat mit ihrem neuen Album die Spitze der iTunes-Charts in 56 Ländern erreicht.Das am Mittwoch veröffentlichte Mini-Album "#" (ausgesprochen: Hash) habe damit für einen neuen Rekord der K-Pop-Band gesorgt, teilte die Künstleragentur Blockberry Creative mit.Am Donnerstag hatte das Album bereits in 47 Ländern an der Spitze rangiert, was für Loona ebenfalls ein Rekord war. Dieser konnte am Freitag noch einmal verbessert werden.Das Album enthält sechs Titel, darunter die erste Auskopplung "So What". Darin besingen Loona, dass Mädchen weltweit keine neue Herausforderung scheuen sollten.