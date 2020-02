Südkorea plant große Veranstaltungen zum 30. Jubiläum von Beziehungsaufnahme mit Russland

Photo : YONHAP News

Südkorea will dieses Jahr anlässlich des 30. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Russland dort große Veranstaltungen austragen.Südkorea wolle KCON, die weltgrößte Veranstaltung der koreanischen Kultur und Industrie, sowie eine Messe koreanischer Produkte in Russland veranstalten, sagte Finanzminister Hong Nam-ki bei einer Sitzung zur Überprüfung von Jubiläumsprojekten.Das zuständige Vorbereitungskomitee wird „Brand K“, eine Marke von guten Produkten kleiner und mittlerer Unternehmen, einführen, um einen stärkeren Vorstoß einheimischer Unternehmen in den Markt nördlicher Staaten zu unterstützen.Ein Programm für die Bekanntmachung koreanischer landwirtschaftlicher Produkte wird angestrebt, wobei entlang der Strecke der Transsibrischen Eisenbahn Veranstaltungen für Kostprobe und Kulturerlebnis angeboten werden.Auch will die Regierung ein Programm für Besuche russischer Städte einführen, bei dem die Spuren von Min Young-hwan, Sondergesandter der Joseon-Dynastie in Russland Ende des 19. Jahrhunderts und Pioniers der Nord-Diplomatie Koreas, verfolgt werden.