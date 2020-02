Innerkoreanisches Seoul prüft Individualreisen nach Nordkorea mit Rücksicht auf Coronavirus-Krise

Die südkoreanische Regierung überprüft eine eventuelle Einführung von Individualreisen nach Nordkorea unter Berücksichtigung des Stands der Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus.



Das teilte die stellvertretende Sprecherin des Vereinigungsministeriums, Cho Hye-sil, am Freitag vor der Presse mit.



Damit ging sie auf Medienberichte ein, nach denen Nordkorea auf Seouls Vorschlag für Individualtouren im Januar geantwortet habe, dass der Süden warten möge. Ihres Wissens habe Nordkorea keine Reaktion gezeigt, hieß es.



Die Äußerung deutet offenbar an, dass es nicht an der Zeit ist, einen konkreten Plan für innerkoreanische Individualtouren vorzulegen oder einen offiziellen Vorschlag gegenüber Nordkorea zu erwägen. Denn die Behörden beider Länder setzen sich derzeit für die Eindämmung des Coronavirus ein.